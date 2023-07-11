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В городе Кола под Мурманском ввели режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети
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В городе Кола под Мурманском ввели режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Дебабов
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В Мурманской области в городе Кола был введен режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство региональной безопасности.

«В Коле введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Причина — авария на участке сети водопровода. <…> В соответствии с постановлением администрации Кольского района организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится постоянный мониторинг обстановки», — приводит цитату собеседника агентство.

Специалисты «Мурманскводоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам. В месте прорыва оцепили территорию, был закрыт доступ для граждан и проезд для транспорта. Водоснабжение города переключили на резервную линию.

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