В городе Кола под Мурманском ввели режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети

В Мурманской области в городе Кола был введен режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство региональной безопасности.

«В Коле введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Причина — авария на участке сети водопровода. <…> В соответствии с постановлением администрации Кольского района организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится постоянный мониторинг обстановки», — приводит цитату собеседника агентство.

Специалисты «Мурманскводоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам. В месте прорыва оцепили территорию, был закрыт доступ для граждан и проезд для транспорта. Водоснабжение города переключили на резервную линию.

Ранее, 3 июля, в Санкт-Петербурге Греческий проспект затопило из-за коммунальной аварии. Петербуржцам приходилось босиком идти по затопленным улицам, чтобы не испортить обувь. В местах расположения ливневок появлялись водовороты.