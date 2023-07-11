«Мегафону» присвоили высший кредитный рейтинг
Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили «Мегафону» высший рейтинг кредитоспособности по российской национальной шкале. Прогноз по рейтингу — стабильный, рассказали в пресс-службе сотового оператора.
Рейтинг выпусков облигаций, выпущенных компанией, также установлен на уровне ААА (RU).
В сообщении АКРА говорится, что повышение рейтинга обусловлено улучшением бизнес-профиля компании благодаря «более сильным финансовым и операционным показателям по итогам 2022 года в ключевом для нее сегменте бизнеса (мобильная связь) в сравнении с основными конкурентами», а также с повышением «качественной оценки долговой нагрузки».
Как отметили эксперты агентства «Эксперт РА», благодаря реализации «Мегафоном» стратегии, которая направлена на развитие телеком-бизнеса, компания заняла лидирующие позиции на рынке мобильной связи. Это в свою очередь позитивно сказывается на финансовом состоянии оператора. По оценке агентства, компания наращивает число абонентов, поскольку растет качество связи.
Кроме того, на рейтинг повлияли уровень долговой нагрузки и прогнозной ликвидности, а также показатели рентабельности.
По словам финансового директора «Мегафона» Дениса Федотова, оператор активно работает над повышением эффективности бизнеса. «Основной фокус компании сосредоточен в телеком-сегменте. За прошедший год мы провели реструктуризацию активов — приобретали компании, связанные с телеком-направлением, отвечающие нашим ключевым задачам, и отказались от непрофильных», — пояснил Федотов.