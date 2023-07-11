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Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Американский президент Джо Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 10 июля, на сайте Белого дома.

«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генсеком НАТО (Йенсом Столтенбергом — Ред.), в том числе обещание передать Протокол о присоединении Швеции <...> для скорейшей ратификации», — заявил Байден.

Президент также выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны и сдерживания в Евроатлантике. Байден добавил, что с нетерпением ждет вступления Швеции в НАТО в качестве нового члена, а также поблагодарил Столтенберга за его лидирующую роль в этом процессе.

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Ранее в этот день генсек НАТО заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в альянс на ратификацию. Столтенберг добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

До этого, 10 июля, Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.

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