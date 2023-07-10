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Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО

Белый дом: Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом 11 июля
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Фото: Global Look Press/White House
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Президент США Джо Байден планирует провести двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно данным рабочего графика Байдена, встреча состоится около 18:00 по местному времени (совпадает с московским). До этого издание Politico передавало, что, помимо отдельной встречи с лидером Турции, президент США планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее, 10 июля, агентство France-Presse сообщило, что Джо Байден уже прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО 11–12 июля.

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Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в этот день заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Он добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

Ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита НАТО.

9 июля президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили вступление Швеции в НАТО. Эрдоган отметил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако продолжает разрешать запрещенным в Турции организациям проводить демонстрации. Также президент Турции сообщил о намерении возродить процесс вступления в Евросоюз.

Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года. Переговоры о вступлении страны в ЕС начались в октябре 2005 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 мая текущего года заявил, что не рассчитывает на прогресс в вопросе вступления Турции в Евросоюз (ЕС) в ближайшей перспективе.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

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