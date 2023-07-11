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Кардиолог назвала способ убрать опасные наслоения на стенках сосудов

Кардиолог Погосова призвала сократить потребление соли, сладкого и жирной пищи
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Фото: ТАСС/Светлана Денисова
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Профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как убрать опасные наслоения на сосудах.

В беседе с порталом «Здоровое питание» 6 июля специалист объяснила, что у большинства людей присутствует нехватка физической активности, а это приводит к недостаточному расходу энергии, что увеличивает риск образования липидных наслоений на стенках сосудов, которые могут в любой момент привести к их закупорке. Из-за этого человек может попасть в больницу с инсультом или инфарктом.

Усугубляется ситуация наличием в рационе большого количества сахара, соли и жирной пищи. Также опасность представляет оливковое масло, чрезмерное употребление которого может привести к ожирению из-за высокой калорийности, пишет Pravda.Ru. Погосова отметила, что любое растительное масло, в том числе оливковое, содержит большое количество калорий.

В группе риска находятся взрослые люди, которые ведут размеренный образ жизни, поскольку потребляемый жир не расходуется, оставаясь в организме. Это влечет набор лишнего веса, а также образование наслоений на стенках сосудов.

Снизить уровень холестерина на 6–7% поможет строгая антихолестериновая диета, отмечает телеканал «360». Если у человека есть серьезное заболевание, то очистить сосуды помогут специальные препараты, которые должен назначить врач, пишет сайт kp.ru. Для здоровых людей достаточно будет увеличить физическую активность.

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7 июля невролог, эпилептолог, доктор медицинских наук Василий Генералов рассказал, почему может болеть голова в жаркую погоду. По его словам, жара влияет на тех, у кого слабые сосуды или наблюдаются нарушения венозного оттока. Жара требует от сосудов быстрых реакций. В жаркую погоду может упасть давление из-за расширения сосудов. Специалист посоветовал при указанных проблемах обращаться за помощью к врачу, пишет RT.

В июне к.м.н. врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о пользе кваса для сердца и сосудов. По ее словам, в составе кваса содержится множество полезных веществ, которые помогают функционировать всем системам организма. В том числе они необходимы для здоровья сердца и сосудов.

В феврале прошлого года ученые из Университета Макмастера в Канаде сообщили, что употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. По мнению исследователей, кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности. Кроме того, кофеин защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее врач-хирург Максим Елисеев объяснил, в чем заключается опасность позы «нога на ногу». По его словам, она вызывает повышение артериального давления в связи с увеличением притока крови к сердцу, пишет НСН. К тому же в данной позе уменьшается скорость кровотока в крупных артериях и венах, что может вызывать сгущение крови и образование тромбов в венозной системе.

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