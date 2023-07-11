Врач рассказала о способствующих красивому загару продуктах

Для появления красивого загара в рацион необходимо добавить способствующие выработке меланина элементы — аминокислоты, витамины А и Е, С и селен. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова.

По ее словам, для этого рацион надо разнообразить авокадо, брокколи и морковью. Авокадо необходим для увлажнения кожи — в нем содержатся жиры, создающие барьер на поверхности кожных покровов. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. А витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А (антиоксидантом), который необходим организму для активного обновления клеток.

Врач уточнила, что аминокислота тирозин, которая принимает активное участие в процессе выработки меланина, в большом количестве содержится в мясных продуктах.

«Брокколи богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами. Благодаря этому употребление продукта уменьшает покраснения кожи после загара», — сказала Гусакова.

При этом нутрициолог посоветовала исключить из рациона сахар, так как он разрушает коллаген, что негативно сказывается на внешнем виде кожи.

Ранее, 26 июня, нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала «Известиям», какие продукты следует есть, чтобы улучшить состояние кожи. В первую очередь она посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней много полезных веществ, в частности омега-3.