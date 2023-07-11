Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
Экономика
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м
Мир
Захарова назвала предстоящий саммит НАТО спектаклем в поддержку Украины
Происшествия
В городе Кола под Мурманском ввели режим ЧС из-за прорыва водопроводной сети
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе
Мир
Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО
Мир
CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановительных работ в Херсонской области
Общество
На открытии форума «Дигория» Кириенко заявил об охватившем мир ценностном кризисе
Общество
В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками
Мир
Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО
Мир
Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Врач рассказала о способствующих красивому загару продуктах

Нутрициолог Гусакова: авокадо, брокколи и морковь необходимы для красивого загара
0
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Julie Woodhouse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для появления красивого загара в рацион необходимо добавить способствующие выработке меланина элементы — аминокислоты, витамины А и Е, С и селен. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова.

По ее словам, для этого рацион надо разнообразить авокадо, брокколи и морковью. Авокадо необходим для увлажнения кожи — в нем содержатся жиры, создающие барьер на поверхности кожных покровов. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. А витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А (антиоксидантом), который необходим организму для активного обновления клеток.

Врач уточнила, что аминокислота тирозин, которая принимает активное участие в процессе выработки меланина, в большом количестве содержится в мясных продуктах.

«Брокколи богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами. Благодаря этому употребление продукта уменьшает покраснения кожи после загара», — сказала Гусакова.

При этом нутрициолог посоветовала исключить из рациона сахар, так как он разрушает коллаген, что негативно сказывается на внешнем виде кожи.

Ягодка опять: ученые назвали полезные свойства смородины и малины
Эксперт рассказала, почему варенье опасно для здоровья

Ранее, 26 июня, нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала «Известиям», какие продукты следует есть, чтобы улучшить состояние кожи. В первую очередь она посоветовала есть больше рыбы, поскольку в ней много полезных веществ, в частности омега-3.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023