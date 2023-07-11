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Москвичам предложили проголосовать за любимые места для летнего отдыха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столичном проекте «Активный гражданин» стартует серия из пяти голосований, посвященных популярным летним локациям: пляжам, набережным, прогулочным зонам. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В рамках первого опроса москвичи назовут лучшие места для отдыха с детьми. «Участникам проекта уже доступно первое голосование цикла. Оно состоит из трех тематических блоков: музеи, игровые площадки и веревочные городки в парках. В каждом можно отметить по три варианта ответа, в том числе предложить свой», — уточнила Сергунина.

В список музеев, организующих летние программы и выставки для детей, вошли Музей Москвы, музей-заповедник «Царицыно», Дарвиновский музей, Музей космонавтики, а также проект «Флорариум. Маршрут Россия» в «Зарядье».

Также пользователям предлагается назвать столичные парки с лучшими игровыми площадками. Среди вариантов — парк 50-летия Октября, «Сокольники», Нескучный сад и Парк Горького.

В подборку веревочных городков включили веревочные комплексы на ВДНХ и в Таганском парке.

До конца лета планируется запустить еще четыре голосования, в ходе которых москвичи определят лучшие места для занятий спортом, прогулок и отдыха в жару, а также варианты досуга для тех, кто интересуется историей.

Проект «Активный гражданин» запущен в 2014 году. За это время свыше 6 млн человек приняли участие более чем в 5 тыс. голосований, посвященных обновлению города, работе различных учреждений, разработке культурных программ в честь знаковых событий.

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