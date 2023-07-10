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МИД РФ заявил о содействии США в атаках Украины на российские регионы

МИД: попытки обстрелов ВСУ российских регионов были бы невозможны без содействия Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украинский режим не смог бы осуществить террористические атаки на российские регионы, если бы ему не оказывали всестороннюю помощь власти США и страны западной коалиции. Об этом говорится 10 июля в заявлении Министерства иностранных дел России (МИД РФ).

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отмечено на сайте ведомства.

Как указали в МИДе, 9 июля «неонацистский режим Зеленского» снова попытался совершить теракт на территории РФ и нанести удар зенитными ракетами С-200, одна из которых была нацелена на Крымский мост.

«Тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований. <…> Убеждены, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности», — резюмировало ведомство.

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Ранее 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов сообщил, что Украина накануне предприняла еще одну попытку атаковать Крымский мост, направив одну из ракет С-200 в сторону сооружения.

До этого, 8 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. В своем Telegram-канале она отметила, что исполнилось «273 дня, как [мы] нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для защиты Крымского моста были приняты все необходимые меры. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предпринимает максимальные меры, чтобы не дать нанести ущерб Керченскому транспортному переходу уточнил он.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

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