Более 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест»
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- Более 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест»
Более 150 тыс. москвичей и туристов посетили площадки фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, самыми популярными локациями стали ВДНХ и Кузнецкий Мост.
«Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций», — отметила вице-мэр. По ее словам, фестиваль, прошедший с 3 по 9 июля, посетили жители столицы и 35 других регионов России и еще 19 стран мира.
Более 60 площадок фестиваля задействовали для проведения различных культурных мероприятий. Так, на ВДНХ, Гоголевском бульваре и Пушкинской площади в общей сложности прошло 45 театральных постановок и концертов. Их подготовили артисты таких театров, как «Школа современной пьесы» и «Мастерская Брусникина».
В парке искусств «Музеон» и в Сокольниках работал «Книжный город», где презентовали российские и иностранные произведения разных лет, а также издательские новинки.
Также во время фестиваля под открытым небом состоялись показы 120 фильмов, снятых в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Таиланде и Южной Корее.
Деловую повестку обсуждали в инновационном кластере «Ломоносов». Там собрались больше тысячи слушателей и спикеров из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Они, в частности, говорили о перспективах развития творческих индустрий и международного сотрудничества.
Площадки фестиваля также были открыты в Парке Горького, «Зарядье» и на территории центра современного искусства «Винзавод».