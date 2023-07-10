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В Москве построят новый авиазавод на территории индустриального парка «Руднево»

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В Москве на территории индустриального парка «Руднево» построят новый авиазавод. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как отмечает «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин, зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсар подписали соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, пишет RT.

Предприятие будет производить комплектующие среднемагистрального самолета нового поколения МС-21, сообщает телеканал «360».

В «Руднево» уже построено 18 производственных корпусов, которые служат базой для различных промышленных предприятий, включая авиастроение и радиоэлектронику.

В 2023 году индустриальный парк включили в Особую экономическую зону «Технополис Москва». Это позволит инвесторам получить статус резидента, а также налоговые преференции, в том числе снижение ставки налога на прибыль до 2% и освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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В мае самарский завод «Авиакор», ранее занимавшийся самолетами Ан-140, готов вновь выпускать эти суда в случае импортозамещения комплектующих и систем.

Зимой 2020 года в России завершили модернизацию серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки. На воздушном судне доработали планеры и системы, установили специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности.

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