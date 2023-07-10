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В США допустили самоуничтожение Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина сама исчезнет еще до поражения от России
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Украина может самоуничтожиться как государство еще до того, как Россия нанесет ей поражение, так как страну раздирает обилие серьезных внутренних проблем. Такой поворот событий допустил 10 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, настолько плохи дела сейчас внутри республики», — заметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Военный отметил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается увеличение случаев дезертирства, а люди массово покидают страну, добавляет «Газета.Ru».

При этом совершенно ясно, что граждане Украины всё больше недовольны политикой президента Владимира Зеленского, поэтому его игра уже фактически окончена, считает Макгрегор.

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Ранее, 10 июня, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что сейчас государственность Украины утрачена и существует только в социальных сетях. По факту же она там просто убита, отметил он.

До этого, 25 мая, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины вследствие поражения в военном противостоянии неизбежен. По его словам, страна или медленно потеряет оставшиеся элементы госсуверенитета, или же распадется моментально.

Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус 24 мая сказал, что Украина завтра же перестанет существовать как государство в случае приостановки поставок вооружения странами Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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