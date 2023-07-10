Из-за сильных дождей в аэропорту Кутаиси рухнула часть крыши

Сильные дожди в грузинском Кутаиси затопили международный аэропорт, в одном из залов которого рухнула внутренняя часть крыши. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия — Новости» в понедельник, 10 июля.

«В одном из залов рухнула внутренняя часть крыши, затоплены полы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все рейсы аэропорта выполняются по расписанию.

Также в понедельник глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, возможны смерчи. Он призвал жителей и гостей курортов воздержаться от купания в море.

Днем ранее, 9 июля, вследствие непогоды на юге России произошел потоп в Краснодаре. Из-за сильных дождей вода заполнила Московскую улицу, связывающую север города с центром. Уровень воды на проезжей части оказался выше колена.

Тогда же корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в сочинском микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

В тот же день из-за мощного ливня было временно остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи.