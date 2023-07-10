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В США рассчитывают на неизменность поддержки Киева со стороны других стран

Госдеп выразил надежду, что отправка кассетных бомб ВСУ не изменит поддержки других стран
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Власти США рассчитывают, что отправка Украине кассетных боеприпасов не отразится на поддержке Киева со стороны других государств. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами. <...> Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого прошла на YouTube-канале.

Миллер подчеркнул, что Киев дал обязательство Соединенным Штатам разминировать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы после завершения боевых действий.

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Вашингтон 7 июля одобрил отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Позже, 9 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес выступили против решения США о поставках.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали на брифинге в Брюсселе 9 июля заявила, что Еврокомиссия не против передачи Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих вооружение, и самой Украины.

В свою очередь, Швейцария 10 июля призвала не применять кассетные боеприпасы. Пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер подчеркнул, что неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и серьезно нарушают международное гуманитарное право.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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