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В Госдепе оценили стремление Турции в ЕС на фоне вопроса о принятии Швеции в НАТО

Глава пресс-службы Госдепа Миллер: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать включению Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Turkish Presidency
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Соединенные Штаты Америки выступают за то, чтобы вопрос вступления Турции в Европейский союз (ЕС) не превратился в препятствие для принятия Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил в понедельник, 10 июля, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

«США на протяжении нескольких лет поддерживали и поддерживают Турцию в стремлении присоединиться к ЕС <…> Тем не менее мы считаем, что это не должно становиться препятствием присоединению Швеции к НАТО», — сказал Миллер, чье выступление транслировалось на YouTube-канале Госдепа.

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Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Стокгольма в НАТО станет возможным, после того как Анкара будет принята в члены ЕС.

Комментируя это заявление, генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает намерение Турции стать членом ЕС, но это не должно мешать Швеции вступить в НАТО. Он добавил при этом, что шведская сторона выполнила эти условия и альянс намерен активно работать над скорейшим принятием в него Стокгольма.

9 июля президенты США и Турции Джо Байден и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили вступление Швеции в НАТО. Эрдоган отметил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако продолжает разрешать запрещенным в Турции организациям проводить демонстрации. Также президент Турции сообщил о намерении возродить процесс вступления в Евросоюз.

Турция находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года. Переговоровы о вступлении страны в ЕС начались в октябре 2005 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 мая текущего года заявил, что не рассчитывает на прогресс в вопросе вступления Турции в Евросоюз (ЕС) в ближайшей перспективе.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

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