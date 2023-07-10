Киев призвал ФРГ не делать ошибок Меркель и поддержать членство страны в НАТО

Германии не следует повторять ошибку экс-канцлера страны Ангелы Меркель и не препятствовать вступлению Украины в НАТО. Об этом 10 июля заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я призываю немецкое правительство не повторять ошибку канцлера Меркель в 2008 году, которая однозначно высказалась против интеграции Украины в НАТО», — отметил глава МИДа в интервью медиагруппе ARD.

По мнению Кулебы, в тот момент другие страны альянса «были недостаточно смелыми», чтобы принять это «историческое» решение, которое позволило бы обеспечить безопасность евроатлантической зоны. Как предположил глава внешнеполитического ведомства, именно из-за этого Россия якобы стала «вести себя агрессивнее».

Ранее, 9 июля, бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО. По его словам, чтобы уменьшить разочарование киевских властей, США и ряд других стран предложат ей пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы.

Тогда же Кулеба отмечал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

22 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил об осознании Киевом отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

16 апреля глава минобороны Украины Алексей Резников напомнил, что Меркель выступила против вступления Украины и Грузии в НАТО на саммите альянса в 2008 году и убедила в этом остальных членов НАТО. По мнению Резникова, Украина уже де-факто является членом НАТО, так как использует оружие и стандарты альянса. Остается только закрепить этот статус юридически, отмечал министр.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.