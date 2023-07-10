Туристку из Москвы унесло течением в горах Абхазии

В горах Абхазии сильное течение во время ливня унесло туристку из Москвы. Об этом 10 июля сообщили в посольстве России в республике.

«На настоящий момент известно о пропаже россиянки 1972 г.р. По словам очевидцев, 9 июля женщину смыло разлившейся рекой», — сообщили в посольстве.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС республики, женщину унесло в Гагрском районе в селе Алахадзы. Подчеркивается, что она отдыхала в Абхазии вместе с супругом.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что две группы туристов оказались отрезанными от дороги из-за последствий непогоды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе Абхазии. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум.

Ранее в этот же день в РЖД сообщили о приостановке в пути двух поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург ввиду сильного ливня, был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия.

Также 9 июля «Абхазские железные дороги» (АЖД) сообщили, что в Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя. «Известия» показали кадры затопленных улиц.