Автомобильная пробка на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована

По данным на 19:00 автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи ликвидирована. Как сообщил 10 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, со стороны Тамани в очереди остается немногим больше 400 автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — уточнил Лукашенко в Telegram-канале.

Пик скопления автомобилей со стороны Краснодарского края наблюдался в 10:00, когда в очереди стояло более 1,3 тыс. машин. Время ожидания в пробке составляло почти шесть часов.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.

5 июля министр транспорта Крыма сообщал, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидировали. Однако, как уточнил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, пиковая ситуация на мосту впереди и ожидается 16–17 июля. Для снижения нагрузки было предложено задействовать шесть паромных переправ, на которых будет перевозиться до 1 тыс. автомобилей в день.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.

10 июля корреспондент «Известий» Вероника Котькова отметила, что работу Керченской паромной переправы, которую задействовали для перевозки автомобилей, вновь приостановили из-за погодных условий.