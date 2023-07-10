Хесус Медина подписал контракт с московским «Спартаком»

Парагвайский полузащитник Хесус Медина, последние полтора года выступавший в России за ЦСКА, подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом 10 июля сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало левоногих игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя. В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака», — заявил директор команды Пол Эшуорт.

Он выразил благодарность ЦСКА за профессионализм во время переговоров, учитывая историческое противостояние команд.

Медина выступал за красно-синих с января 2022 года. Он провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал десять результативных передач. Также парагваец выиграл FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.

За футболиста «Спартак» заплатил €7,5 млн, пишет «Спорт-Экспресс».

Однако еще в июне президент ЦСКА Евгений Гинер опровергал переход Медины в московский «Спартак». Тогда он объявил о возвращении в клуб бразильского защитника Марио Фернандеса.