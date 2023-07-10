Очевидец рассказал подробности поджога девочки в Пермском крае

Житель поселка Октябрьский Пермского края, ставший очевидцем поджога 15-летней девочки, рассказал, что подозреваемый мог специально положить ее на рельсы. Об этом 10 июля он сообщил «Известиям».

«Лежала девушка на обочине пути. Шпалы и рельсы в крови. Она не под поезд попала. Было ощущение, что ее положили на рельсы, а она сползла. Ожоги были на теле, трава вокруг дымилась. Голая лежала в одних носках», — отметил очевидец.

Он подчеркнул, что скорая помощь приехала на место быстро. Медики увезли пострадавшую, когда она пришла в сознание. Девочка не смогла открыть глаза, но отвечала на вопросы врачей.

Еще один источник «Известий» сообщил, что зимой юноша встречался с пострадавшей, но затем у него появилась другая подруга. В день инцидента молодой человек выпивал с двумя приятелями.

«Он всегда добрый ходил. Спокойный, обычный. Может быть, у них там какой-то любовный треугольник был. Не верится, что это он был», — отметил собеседник.

9 июля стало известно, что подросток поджег свою 15-летнюю знакомую из-за конфликта, в результате девушка была госпитализирована с обширными ожогами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Надзорный орган Октябрьского района по региону взял на контроль ход расследования уголовного дела. Подозреваемый был задержан, решается вопрос о заключении под стражу.