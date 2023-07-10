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Захарова указала на попадание Токио под влияние фейков Киева о ситуации на ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Власти Японии, выражая озабоченность ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оперирует распространяемыми Киевом безосновательными фейками. На это указала в понедельник, 10 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии <…> с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС. <…> Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», — сказала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте российского дипведомства.

Она добавила, что японскому руководству следовало бы озаботиться собственными проблемами в области ядерной безопасности, в частности, со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС, который имеет прямое негативное влияние на интересы РФ.

«Официальному Токио хотелось бы напомнить библейскую мудрость и порекомендовать перестать пытаться найти соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем», — заключила Захарова.

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Ранее, 6 июля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода на территорию страны воинского контингента НАТО, и призвал США не допустить теракта на ЗАЭС. Он также назвал обвинения Киева в якобы подготовке Россией подрыва ЗАЭС абсурдом и призвал Запад повлиять на подопечных во избежание масштабной катастрофы.

Кроме того, посол раскритиковал освещение ситуации на ЗАЭС со стороны американских СМИ. По его словам, местные журналисты делают вид, что не замечают, как обвинения режима Зеленского в сторону России оборачиваются диверсиями самого Киева. Антонов перечислил примеры такого поведения — Каховскую ГЭС, Бучу и Краматорск.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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