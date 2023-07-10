Байден прилетел в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО

Байден прилетел в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО

2023-07-10 19:44:28

2023-07-10 19:44:28

2023-07-10 19:44:28

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