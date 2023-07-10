Что входит в список литературы на лето для перешедших в 11-й класс в 2023 году

Список литературы на лето многие школьники воспринимают как багаж, который придется пронести через все каникулы. Однако в выпускных классах это далеко не бесполезная вещь. «Известия» изучили список для тех, кто в 2023 году перешел в 11-й класс, и рассказывают почему.

Зачем читать книги летом тем, кто перешел в 11-й класс

Так как 11-й класс выпускной, то в течение учебного года на чтение останется не так много времени. Его займет подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Поэтому хотя бы часть литературы стоит осилить за лето, поскольку многое из того, что есть в списке, будут проходить в новом учебном году.

Как составляли список литературы на лето для 11-го класса в 2023 году

В школьную программу по литературе в 11-м классе входят произведения русских писателей второй половины XX века. Часть из них включена в списки на лето, которые обязательно стоит прочитать за каникулы.

Помимо этого, есть дополнительный список литературы для чтения. Эти произведения рекомендуются преимущественно тем, кто планирует сдавать ЕГЭ по литературе.

Важно отметить, что списки носят рекомендательный характер. Они могут отличаться в зависимости от программы по предмету.

Что входит в список литературы на лето для 11-го класса в 2023 году

Так, в основной список входят поэзия Серебряного века и таких ее ярких представителей, как Игорь Северянин, Андрей Белый, Вячеслав Брюсов, Константин Бальмонт и другие.

Из русской прозы по основной программе будущие 11-классники должны прочитать рассказы Куприна («Гранатовый браслет», «Олеся»), Чехова («Вишневый сад»), Бунина («Темные аллеи»).

Самыми объемными произведениями в этом разделе являются романы Алексея Толстого «Петр I», «Тихий Дон» Шолохова и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Список дополнительной литературы на лето для 11-го класса включает новеллы Паустовского, рассказы Шукшина, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и другие.

Сколько времени потратить одиннадцатиклассникам на чтение летом

Время на чтение не ограничено. Однако, чтобы прочитать весь список, педагоги рекомендуют читать примерно по 2,5 часа, или по 30–35 страниц в день.