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Что входит в список литературы на лето для перешедших в 11-й класс в 2023 году

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Список литературы на лето многие школьники воспринимают как багаж, который придется пронести через все каникулы. Однако в выпускных классах это далеко не бесполезная вещь. «Известия» изучили список для тех, кто в 2023 году перешел в 11-й класс, и рассказывают почему.

Зачем читать книги летом тем, кто перешел в 11-й класс

Так как 11-й класс выпускной, то в течение учебного года на чтение останется не так много времени. Его займет подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Поэтому хотя бы часть литературы стоит осилить за лето, поскольку многое из того, что есть в списке, будут проходить в новом учебном году.

Как составляли список литературы на лето для 11-го класса в 2023 году

В школьную программу по литературе в 11-м классе входят произведения русских писателей второй половины XX века. Часть из них включена в списки на лето, которые обязательно стоит прочитать за каникулы.

Помимо этого, есть дополнительный список литературы для чтения. Эти произведения рекомендуются преимущественно тем, кто планирует сдавать ЕГЭ по литературе.

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Важно отметить, что списки носят рекомендательный характер. Они могут отличаться в зависимости от программы по предмету.

Что входит в список литературы на лето для 11-го класса в 2023 году

Так, в основной список входят поэзия Серебряного века и таких ее ярких представителей, как Игорь Северянин, Андрей Белый, Вячеслав Брюсов, Константин Бальмонт и другие.

Из русской прозы по основной программе будущие 11-классники должны прочитать рассказы Куприна («Гранатовый браслет», «Олеся»), Чехова («Вишневый сад»), Бунина («Темные аллеи»).

Самыми объемными произведениями в этом разделе являются романы Алексея Толстого «Петр I», «Тихий Дон» Шолохова и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Список дополнительной литературы на лето для 11-го класса включает новеллы Паустовского, рассказы Шукшина, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и другие.

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Сколько времени потратить одиннадцатиклассникам на чтение летом

Время на чтение не ограничено. Однако, чтобы прочитать весь список, педагоги рекомендуют читать примерно по 2,5 часа, или по 30–35 страниц в день.

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