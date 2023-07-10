Эрдоган, Столтенберг и премьер-министр Швеции начали встречу в Вильнюсе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начали встречу в Вильнюсе, темой которой является возможность вступления скандинавской страны в Североатлантический альянс (НАТО). Как отмечает 10 июля турецкое агентство Anadolu, во встрече принимает участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Указывается, что именно Столтенберг был инициатором таких переговоров до начала саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы 11–12 июля.

Трехсторонняя встреча проходит за закрытыми дверями, представители прессы на нее не приглашены.

Перед вылетом в Вильнюс ранее в этот день Эрдоган заявил, что вступление Стокгольма в НАТО станет возможным после того, как Анкара будет принята в члены Евросоюза. Турецкий лидер отметил, что о данном условии он сообщил президенту США Джо Байдену.

Ранее, 7 июля, Эрдоган заявил, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Два дня спустя, после переговоров с Байденом, Эрдоган уточнил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако продолжает разрешать запрещенным в Турции организациям проводить демонстрации.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подавали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля к блоку официально присоединилась только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.