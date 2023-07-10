Убившего девушку и спрятавшего ее тело в бочке мужчину арестовали

В Великом Новгороде арестован мужчина, который убил 23-летнюю девушку и спрятал ее тело в бочке. Такое решение вынес суд 10 июля, об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Под арестом он останется до 8 сентября. Свою вину в убийстве подозреваемый полностью признал.

Тело девушки, спрятанное в железную бочку на балконе квартиры в Нижнем Новгороде, обнаружили 8 июля. Под подозрение сразу попал молодой человек, с которым девушка жила.

Соседи рассказали, что мужчина принес бочку в дом пять дней назад. Во рту погибшей был кляп, а руки и ноги были связаны скотчем.