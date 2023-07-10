S7 разработает собственный учебно-тренировочный самолет

Российская частная авиационно-космическая группа S7 Group разработает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования. Об этом «Известиям» рассказал совладелец S7 Group Владислав Филев.

«В Торбеево (Подмосковье. — Ред.) продолжаем инженерные работы по проекту легкого самолета. Сейчас мы решили создавать учебно-тренировочный борт для первоначальной подготовки авиационных кадров в стране», — сообщил Филев.

Новый самолет будет четырехместным с двумя пассажирскими креслами и местами для командира и второго пилота, рассказали «Известиям» в S7. Планер будет создан с использованием композитных материалов собственной лаборатории компании. Двигатель также разработает собственное конструкторское бюро S7 в Рыбинске (Ярославская область).

Первый образец мотора для статических испытаний будет готов в течение двух ближайших месяцев, рассказали в S7. Стоимость разработки в компании не раскрывают.

Эксперты отмечают, что на сертификацию модели и запуск серийного производства может потребоваться еще 1,5–2 млрд рублей. При этом сроки сертификации могут затянуться, отмечают специалисты.

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