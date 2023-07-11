Ужасно хорошо: «Астрал 5» стал лучшей частью франшизы

Хоррор «Астрал 5: Красная дверь», премьера которого состоялась спустя пять лет после релиза четвертой части, заработал в мировом прокате более $64 млн и тем самым окупил свой производственный бюджет четыре раза, несмотря на провал у критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг рецензентов — 34%, а зрительская оценка выше — 71%. «Известия» посмотрели новинку. Внимание: спойлеры!

Триумфальное возвращение

«Астрал 5» в премьерный уикенд — с 6 по 9 июля — заработал суммарно $64 млн. Почти $33 млн пришлось на прокат в американских кинотеатрах, что позволило новинке сместить с первой строчки блокбастер «Индиана Джонс и колесо судьбы». При этом самые оптимистичные прогнозы аналитиков пророчили ленте максимум $27 млн на домашнем рынке. Производственный бюджет хоррора составил скромные $16 млн без учета маркетинга, и «Красная дверь» окупила эти затраты в четыре раза.

В новинке снялись знакомые фанатам по первой части актеры: подросший Тай Симпкинс, Патрик Уилсон и Роуз Бирн. Сюжет — прямое продолжение первых двух фильмов (третья и четвертая части были приквелами). Пятым «Астралом» занималось трио, работавшее над всеми предыдущими частями, — Джеймс Ван, Ли Уоннел и Джейсон Блум. Но в этот раз они оказались в числе продюсеров, а место режиссера занял Патрик Уилсон. Последний пытался следовать по стопам предыдущих картин, но в итоге у него вышел гибрид хоррора и семейной драмы.

Если в предыдущих частях больший упор делался на тревожную и жуткую атмосферу, то в «Красной двери» больше скримеров (резко появляющихся кадров с громким звуком или страшным монстром), а повествование фокусируется на взаимодействии отца с сыном, а также на теме подавления травматических воспоминаний, а не на борьбе с паранормальными явлениями и злыми духами из потустороннего мира «Даль» (от англ. The Further).

Во второй части члены семьи прошли через гипноз, с помощью которого они должны были подавить жуткие воспоминания о произошедшем. В пятом «Астрале» события разворачиваются спустя восемь лет, после вынужденной амнезии. Джош Ламберт (Патрик Уилсон) пытается наладить отношения со сыном Далтоном (Тай Симпкинс) после развода. Но кошмарные видения возвращаются к ним, среди них — краснолицая сущность, которая пыталась взять под контроль юношу в первом фильме. Знакомые зрителям члены семейства вновь собираются вместе и раз и навсегда дают отпор бестелесному чудовищу. А по завершении битвы в астральном мире зрителей и их любимых героев ждет хеппи-энд, завершающий злоключения Ламбертов.

Вечный хоррор

«Астралы» продолжают выходить уже на протяжении 12 лет и обычно легко окупаются. Суммарный бюджет всех фильмов франшизы составляет около $42,5 млн, а общий доход серии превысил $606 млн. На создание первой части ушло всего лишь $1,5 млн, а заработала она $100 млн. С продолжением 2013 года была аналогичная ситуация: потратили $5 млн, а собрали $161 млн.

Другая причина успеха релиза у зрителей — ностальгия. На экраны вернулись знакомые герои из первой и второй частей, которых вновь терроризирует красный дух. Тогда франшиза Джеймса Вана была на пике популярности, и сегодня фанатам приятно увидеть продолжение истории персонажей, за которых они боялись 10 лет назад. При этом новинка связала между собой события всех лент серии и вкратце напомнила, что происходило в предыдущих картинах, если вдруг зрители забыли или не знают какие-то детали. Получился прощальный подарок для поклонников серии.

Наконец, режиссер первых двух «Астралов» Джеймс Ван считается легендой среди поклонников жанра. В его портфолио числятся еще две всемирно известные серии («Пила», «Заклятие»), и преданные фанаты не пропускают фильмы мэтра. В России к его классическим франшизам прокатчики на уровне названия даже регулярно приписывают ужастики, которые не имеют отношения к оригинальным картинам, чтобы привлечь аудиторию. Например, прямо сейчас в отечественном прокате идет «Заклятье. Незаконченная глава», а пару недель назад на экранах показывали «Астрал. Женщина в черном».

Критикам вопреки

Рецензенты из ведущих западных изданий встретили «Астрал 5», мягко говоря, прохладно. Рейтинг хоррора на Rotten Tomatoes составил всего 35%. Хуже результат был только у предыдущей части (33%). А вот рядовые зрители остались довольны новинкой — 71% (на основе более тысячи отзывов). Это выше, чем у оригинального «Астрала» (62%), который считают классикой фильмов ужасов. Результат неплохой, учитывая, что третий и четвертый фильмы получили негативные отзывы как критиков, так и фанатов, и новинка рисковала повторить их судьбу.

Критики ругают «Красную дверь» за слабый сюжет, неважную концовку, отмечают, что целевая аудитория релиза — именно фанаты, а не новые зрители. Оуэн Глейберман из Variety подметил, что это неплохой режиссерский дебют Патрика Уилсона, но он использует до смерти избитые приемы, не внося ничего нового. А Валери Комплекс из Deadline написала, что полтора часа фильма ощущаются как три из-за вялого развития событий.

Хотя зрители остались в целом довольны новинкой, многие вторят критикам и пишут, что ожидали от «Астрала 5» больше пугающих сцен, меньше драматических элементов и более стремительного развития сюжета. Подавляющее большинство обрадовалось возвращению актеров из предыдущих картин, а также отметило, что этим фильмом хорошо было бы завершить франшизу. «Красная дверь» вышла на порядок лучше третьей и четвертой частей, поэтому стоит закончить на высокой ноте, считают зрители.

Учитывая сцену после титров, есть вероятность выхода очередного, шестого «Астрала» в ближайшем будущем. В финале новинки герои запечатывают Красную дверь (путь в потусторонний мир «Даль»), но в последней сцене свет вокруг портала начинает жутко мелькать. Значит, ничего на самом деле не кончилось.