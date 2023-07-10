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Швейцария призвала не применять кассетные бомбы на Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Maximilian Koch
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Швейцария знает о решении США поставить Украине кассетные боеприпасы и призывает не применять их. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами. Являясь государством — участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его», — сообщил Эльчингер «РИА Новости».

Он подчеркнул, что неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и серьезно нарушают международное гуманитарное право.

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Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин в этот же день подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Ранее, 9 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес выступили против решения Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов.

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. За день до этого, 8 июля, член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Соединенные Штаты 7 июля одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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