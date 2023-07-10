Новичка ФК «Урал» Итало экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита

Бразильский футболист Итало, недавно ставший игроком клуба «Урал», был срочно прооперирован в одной из клиник Екатеринбурга из-за приступа аппендицита. Об этом сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале 10 июля.

«Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, спортсмен уже идет на поправку и сможет вернуться к тренировкам через две-три недели.

До этого, 2 июля, сообщалось, что после первого матча предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге, в котором встретились клубы «Зенит» и «Нефтчи», вратаря последних пришлось госпитализировать. Медицинская помощь понадобилась из-за того, что хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался в него.