В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками

В России нашли 19 фирм, которые занимаются торговлей слабоалкогольными напитками без регистрации. Об этом в понедельник, 10 июля, Генпрокуратура (ГП) сообщила в ответе депутату Госдумы Сергею Лисовскому. С документом ознакомились «Известия».

«Установлено 19 организаций, не фиксирующихся в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что может указывать на использования сырья ненадлежащего качества», — говорится в документе.

Кроме того, организовано 16 внеплановых проверок бизнеса в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Еще три рейда проведут в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях в Уральском федеральном округе.

17 мая стало известно, что Лисовский попросил Минпромторг возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков. Он отметил, что, по данным Росалкогольрегулирования, всего за период с 10 марта 2022 по 31 марта 2023 года было конфисковано 162 тыс. декалитров.

До этого, 6 мая, стало известно, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».