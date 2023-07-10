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Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Москвы товары с истекшим сроком годности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверки ряда магазинов и выявило многочисленные грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, требований технических регламентов Таможенного союза, сообщили в ведомстве 10 июля.

Во II квартале 2023 года специалисты провели внеплановые выездные проверки 23 магазинов «Светофор», двух юридических лиц ООО «Торгсервис 50» и ООО «Торгсервис 150». Как установили эксперты, в торговых точках продавались товары без необходимых документов, с неполной или нечитаемой маркировкой, с истекшими сроками годности, с нарушением целостности упаковки.

«При хранении пищевой продукции не соблюдались нормы складирования, температурный режим и правила товарного соседства, отсутствовали приборы контроля температурно-влажностного режима, установлены факты размораживания в процессе хранения замороженной пищевой продукции (мясо, птица, рыба). Санитарно-техническое состояние и содержание торгового зала, холодильного оборудования неудовлетворительное», — говорится в сообщении управления.

Изъято из оборота более 14 т пищевой продукции, составлены административные протоколы, работа восьми магазинов приостановлена.

При этом поводом для проверок стали выявленные «Общественной потребительской инициативой» нарушения при маркировке товаров. После чего объединение обратилось в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки.

В «Честном знаке» «Известиям» рассказали, что Минпромторг предложил в автоматическом режиме блокировать нелегальные и просроченные товары на кассах. В случае если бы этот механизм уже действовал, объем нарушений в «Светофоре» был бы существенно меньше, так как сеть просто не могла бы реализовывать контрафакт и фальсификат, объяснили там.

Сроки негодности: в торговых сетях зафиксирован всплеск нарушений
Крупные магазины уличили в антисанитарии, просрочке и торговле фальсификатом

Как сообщалось 17 апреля, согласно рейтингу общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», в России число нарушений в ведущих торговых сетях за I квартал 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два и более раз.

В тот же день корреспондент Александр Тарасенко рассказал о нарушениях в одном из магазинов «Светофора», где в том числе была найдена просроченная продукция.

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