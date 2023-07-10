В Москве женщину заподозрили в истязании детей во время приема у педиатра

В Москве начата проверка в отношении матери, на агрессивное поведение которой обратили внимание сотрудники и посетители поликлиники на севере столицы, куда женщина привела своих детей. Об этом сообщил 10 июля источник «Известий» в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июля. Женщина привела детей в поликлинику и там стала бросать их на пол, бить и пугать угрозами.

После того, как педиатр сделала ей замечание, мать начала оскорблять медика. Врачи в ходе осмотра детей на их телах выявили гематомы, которые появились еще до визита в поликлинику. Объяснить происхождение синяков женщина не смогла.

Ранее, в апреле, жительница Краснодара избила и оттаскала за волосы дочь-подростка в лифте из-за неаккуратной прически. На кадрах с камеры в лифте жилого дома видно, как женщина кричит на дочь, оскорбляет ее, а затем хватает за горло и за волосы, начинает с силой трясти. Когда лифт остановился, женщина за волосы вышвырнула дочь на этаж.

По факту жестокого обращения с подростком в МВД Краснодара и отделении Следственного комитета России по региону организовали проверку.