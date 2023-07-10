Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным

В четверг, 29 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с руководством ЧВК «Вагнер» и ее владельцем Евгением Пригожиным в Кремле. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он [Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина», — заявил он журналистам.

Встреча длилась почти три часа. Путин дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе СВО и событиям, произошедшим 24 июня, уточнил пресс-секретарь российского президента.

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — уточнил Песков.

Командиры ЧВК на встрече также изложили свою версию произошедшего в конце июня, уточнив, что они являются «убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего» и готовы дальше сражаться за родину, поделился подробностями официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков подтвердил информацию о встрече, появившуюся ранее в западных СМИ. Например, 7 июля, французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что у Пригожина якобы 1 июля в Кремле состоялась встреча с Путиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Ранее в этот день «Известия» рассказали, каким образом Пригожин зарабатывал миллиарды рублей. Так, свой бизнес он открыл еще в 1990-х годах, начав с продажи хот-догов.

Попытка вооруженного мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» произошла 23 июня. Утром следующего дня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

6 июля Лукашенко сообщил, что основателя ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии нет. Согласно его данным, бойцы Пригожина были размещены в своих лагерях, а сам он находился в Санкт-Петербурге.