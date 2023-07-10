Медорганизациям Крыма разрешили работать без лицензии до лета 2025 года

Медицинские организации Крыма и Севастополя могут работать без лицензии до 1 июля 2025 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня опубликования.

ИА «Крыминформ» поясняет, что упрощенный режим работы должны был прекратить действие в июле этого года. При первом чтении проекта предлагалось продлить срок до 1 января 2026 года, но поправка ко второму чтению устанавливала срок до 1 июля 2025 года.

Законопроект внесли в Госдуму РФ 20 июня депутаты от Крыма и Севастополя. В пояснительной записке к документу они указывали, что в Севастополе ведется активная работа по приведению в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базу медорганизаций. Однако из-за ограничений ее не удается завершить в установленные сроки.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что правительство хочет освободить туроператоров, которые организуют путешествия по России, от необходимости платить налог на добавленную стоимость (НДС). Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу Минфина.