За два дня пожаров в Башкирии сброшено более 105 т воды

В Башкирии горят 40 га леса. Огонь охватил леса Белорецкого района. К ликвидации возгораний привлечена авиация. За два дня сброшено более 105 т воды, передает телеканал «Известия». Угрозы распространения огня на населенный пункт Узян нет. Тушению мешает жара — днем воздух прогревается +35 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.