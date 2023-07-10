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Прибалтика откроет воздушное пространство для учений НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
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Воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии полностью откроют для военной деятельности союзников по НАТО, заявило литовское министерство национальной обороны в понедельник, 10 июля.

Во вторник планируется подписать декларацию такого содержания в рамках саммита альянса в Вильнюсе.

«В документе отмечено, что союзникам предоставляется возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Балтии для мер сдерживания, усиленного дежурства и проведения масштабных учений», — сказано в материале.

В публикации говорится о том, что НАТО договаривается об усилении позиций в воздухе и модели ротационной противовоздушной обороны, которой предусмотрено разворачивание наземных средств ПВО и авиации в государствах на ротационной основе. Благодаря этому будет увеличен уровень подготовки, скорость реагирования и мобильность сил противовоздушной и противоракетной обороны военно-политического блока.

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25 июня агентство AFP заявило, что истребители ВВС Великобритании за три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО в качестве ответа на полеты российских самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус 16 июня анонсировал военные учения в Прибалтике с участием Великобритании, Канады и ФРГ «в следующем году или в начале 2025 года». Он сказал, что данное решение было принято после встречи глав минобороны Латвии, Литвы и Эстонии с коллегами из Лондона, Берлина и Оттавы. По словам Писториуса, маневры нужны для совершенствования военной координации на восточном фланге, который, по мнению НАТО, является «особенно незащищенным».

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