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В Петербурге выделили 200 млн рублей на поддержку кинематографа

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В Санкт-Петербурге создателям 27 фильмов выделили 200 млн рублей. Решение принял городской комитет по культуре. Большая часть субсидий пойдет на создание картины «Д.Д. Шостакович». Проект реализует режиссер Алексей Учитель. Некоммерческое партнерство «Послание к человеку» получит порядка 66,5 млн рублей.

Около 7 млн рублей выделили на съемки патриотической короткометражной ленты «Блокадный Трезорка». Семейную картину снимет киностудия «Ленфильм».

1 млн рублей получит Союз кинематографистов России на съемки научно-документального фильма «Домино». Еще около 400 тыс. рублей организация потратит на проект из собственных средств, уточняет телеканал «78».

В конце мая сообщалось, что на портале «Кино-Театр.Ру» запустили интерактивный проект «Кинокарта России» — онлайн-карта, на которой будут обозначены места съемок фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Благодаря ей можно будет узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались известные ленты.

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