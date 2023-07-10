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Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля
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В Госдуме предрекли Зеленскому пустые обещания на саммите НАТО в Вильнюсе

Депутат Каргинов: Зеленский на саммите НАТО получит обещания, которые не будут выполнены
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Депутат Госдумы Сергей Каргинов 10 июля прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля.

«Здесь все карты и так понятны, они давно раскрыты — Зеленский приедет просить об очередной помощи как финансовой, так и военной. Естественно, он будет пытаться завести Украину в НАТО, но ничего не получится, ибо государство находится в военном конфликте. <…> Зеленский получит обещания, которые не будут выполнены, а украинские солдаты будут продолжать гибнуть», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО
Альянс пообещал Киеву новый пакет помощи, но о присоединении речи не идет

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. На предстоящей встрече главы государств альянса обсудят возможное предоставление членства Киеву путем проведения дальнейших реформ на Украине, утвердят многолетний пакет поддержки страны, также будет создан совет Украина НАТО. Кроме того, по словам генсека блока Йенса Столтенберга, страны-участницы подтвердят, что Киев присоединится к альянсу.

Ранее в этот день газета Bild сообщила, что ФРГ не согласится с формулировками о «приглашении» Украины в Североатлантический альянс или с ее «законным местом» в НАТО в итоговом документе встречи в Вильнюсе. По данным издания, Германия и США планируют подписать с Киевом новую декларацию, что означает поддержку курса на его вступление в военно-политический блок без какой-либо конкретики. В материале уточнили, что это решение разозлило Зеленского.

Тогда же эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» заметил, что, по его мнению, на саммите НАТО предложит Украине «лозунговый документ», который не будет ни к чему обязывать ни США, ни сам альянс.

9 июля президент США Джо Байден указал на отсутствие внутри НАТО единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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