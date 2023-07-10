Орловская область привлечет 90 машин из других регионов для уборки урожая

В Орловскую область доставят из других регионов еще 90 комбайнов для уборки урожая. Об этом стало известно после аппаратного совещания в областной администрации, на котором рассматривался вопрос о готовности предприятий АПК к уборочной страде.

Как уточняет InfoOrel.ru, в этом году региональные аграрии должны убрать 1,3 млн га посевов, в том числе 830 тыс. га зерновых и зернобобовых, 317 тыс. га масличных культур, 50 тыс. га сахарной свеклы и порядка 3 тыс. га картофеля и овощей.

При уборке задействуют более 2,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, при этом 90 дополнительно привлекут из других регионов.

Для перевозки зерна планируют использовать порядка 2,5 тыс. единиц автомобилей сельхозпроизводителей и 250 автомобилей автотранспортных предприятий и частных перевозчиков.

Хранением и переработкой зерна в Орловской области занимаются 27 хлебоприемных предприятий, мощность хранения составляет около 2 млн т. Также у сельхозпроизводителей есть собственные мощности хранения в размере 1,5 млн т.