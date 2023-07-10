Список мест для купания изменился в Петербурге

В Санкт-Петербурге полностью изменился список водоемов, пригодных для купания. Его обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, всем нормативам соответствуют Верхнее и Среднее Суздальские озера. На прошлой неделе пригодным для купания признавали Безымянное озеро. Теперь же его в списке не оказалось.

Всего мониторинг проводился на 24 пляжах, где специалисты Роспотребнадзора отобрали 168 проб воды, сообщает телеканал «78».

В начале июня «Известия» рассказывали, где можно безопасно купаться этим летом в Петербурге и Ленинградской области. В частности, сообщалось, что в соответствии с результатами проверки Роспотребнадзора купание в водах Финского залива не безопасно ни на одном из пляжей.