Эксперт назвал самые распространенные способы угона машин летом

Летом преступники чаще угоняют автомобили, припаркованные у воды. Об этом 10 июля заявил руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу. Особенно если при этом люди увлечены отдыхом, бегают, жарят шашлыки», — сообщил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, еще одним распространенным способом угона является кража ключей от транспортного средства. Кондрашов отметил, что, например, женщины держат ключи в сумках, откуда их легче вытащить незаметно.

Однако, по словам специалиста, к этому моменту увеличивается число угонов с использованием специальной техники. Причем такой вид угона не зависит от сезона.

Ранее, 4 июля, аналитики компании «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско сообщили, что Hyundai Creta и Kia K5 стали самыми популярными моделями среди угонщиков в период с января по июнь 2023 года.