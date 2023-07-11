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Kaiyi подняла цены на седан E5 калининградской сборки

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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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Китайский бренд Kaiyi поднял цены на седан E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор». Это единственная модель марки, представленная на российском рынке, сообщает «Российская газета».

Согласно обновленному прайс-листу, седан Kaiyi в комплектации Luxury стоит 2 035 000 рублей вместо прежнего 1 959 000 рублей. Также подорожало исполнение Luxury +: 2 076 000 рублей вместо 1 999 000 рублей.

Kaiyi E5 вышел на российский рынок в марте 2023 года. В августе в России начнутся продажи самой бюджетной комплектации седана. Kaiyi E5 в бюджетном исполнении Comfort будет продаваться с полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с пятиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч занимает у E5 9,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

Базовая версия седана будет поставляться с камерой заднего вида, в то время как в комплектации Luxury и Luxury + производитель предлагает покупателю камеру кругового обзора. Также версия Comfort получила более скромные 16-дюймовые колесные диски и упрощенный монохромный дисплей бортового компьютера диагональю 3,5 дюйма. Кроме того, в исполнении Comfort нет люка с электроприводом, беспроводной зарядки для мобильных устройств, атмосферного освещения интерьера и датчика дождя.

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