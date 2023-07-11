Kaiyi подняла цены на седан E5 калининградской сборки
Китайский бренд Kaiyi поднял цены на седан E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор». Это единственная модель марки, представленная на российском рынке, сообщает «Российская газета».
Согласно обновленному прайс-листу, седан Kaiyi в комплектации Luxury стоит 2 035 000 рублей вместо прежнего 1 959 000 рублей. Также подорожало исполнение Luxury +: 2 076 000 рублей вместо 1 999 000 рублей.
Kaiyi E5 вышел на российский рынок в марте 2023 года. В августе в России начнутся продажи самой бюджетной комплектации седана. Kaiyi E5 в бюджетном исполнении Comfort будет продаваться с полуторалитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. (210 Нм) в паре с пятиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч занимает у E5 9,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.
Базовая версия седана будет поставляться с камерой заднего вида, в то время как в комплектации Luxury и Luxury + производитель предлагает покупателю камеру кругового обзора. Также версия Comfort получила более скромные 16-дюймовые колесные диски и упрощенный монохромный дисплей бортового компьютера диагональю 3,5 дюйма. Кроме того, в исполнении Comfort нет люка с электроприводом, беспроводной зарядки для мобильных устройств, атмосферного освещения интерьера и датчика дождя.
27 июня китайский производитель Geely объявил о начале продаж на российском рынке новой версии кроссовера Atlas Pro. Главное отличие новой версии ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.