Минпромторг сообщил о выпуске партии российского препарата этосуксимида

До конца сентября 2023 года в РФ запланирован выпуск в гражданский оборот партии российского противоэпилептического препарата этосуксимида, сообщили «Известиям» 10 июля в пресс-службе Минпромторга.

«В России производится две лекарственные формы препарата, соответствующего МНН этосуксимид — сироп и капсулы. По оперативной информации ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» и ООО «ПИК-ФАРМА», выпуск в гражданский оборот партии лекарственных препаратов в соответствующих лекарственных формах запланирован в III квартале 2023 года, до конца сентября», — отметили там.

В ведомстве, ссылаясь на информацию системы маркировки (МДЛП), уточнили, что в настоящее время в рознице и на складах оптовиков в стране находится треть годового запаса этого препарата.

Благодаря системе контролируются наличие и остатки лекарства, а также препарат перераспределяют в те регионы, где может возникнуть дефицит.

«Дополнительно отметим, что ввоз незарегистрированного лекарственного препарата, соответствующего МНН этосуксимид, был одобрен еще весной этого года для предотвращения рисков дефектуры. Таким образом, ситуация с этосуксимидом находится под контролем: запасы есть, ввоз незарегистрированного препарата одобрен, на очереди — выпуск партии препарата российского производства», — заключили в министерстве.

Ранее, 14 июня, глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила на форуме «Лекарственная безопасность» о значительном сокращении количества фальсифицированных лекарственных препаратов в России. Она отметила, что во всех федеральных округах РФ идут контрольные мероприятия по проверке качества лекарственных препаратов.

30 марта президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.