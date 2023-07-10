Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями проявляет крайне вспыльчивый характер, из-за чего некоторые его помощники стараются избегать встреч с ним наедине. Об этом сообщил новостной портал Axios в понедельник, 10 июля.

«На публике президент Байден любит шептаться. За закрытыми дверями он склонен кричать», — говорится в материале.

По словам нынешних и бывших помощников Байдена, некоторые чиновники, чтобы избежать встречи с главой Белого дома наедине, берут с собой напарников «в качестве щита». Собеседники портала привели примеры нападок на них президента США, включающих в том числе нецензурную лексику.

Как отмечается в статье, эти частные скандалы рисуют намного более сложный образ Байдена как менеджера и президента, чем «его тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки «Авиатор» и мороженое».

Некоторые помощники американского лидера считают, что президенту было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев на публике, «чтобы успокоить опасения избирателей по поводу того, что 80-летний президент слишком стар для своего офиса», отмечает портал.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет, а также попадал в другие неудобные ситуации.

Так, 6 июля во время выступления в Южной Каролине Байден начал бить трибуну ногой. На кадрах видно, как американский лидер несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом.

За день до этого американский лидер потерялся на сцене во время своей речи, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.