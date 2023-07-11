11 июля — Всемирный день шоколада: когда появился праздник и как его отмечают в 2023 году

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот праздник был придуман французами и пришелся по вкусу любителям шоколада в разных уголках планеты. «Известия» рассказывают, как будут отмечать торжество в 2023 году.

Всемирный день шоколада – 2023: когда появился праздник

Праздник был введен в 1995 году. Изначально День шоколада праздновали только во Франции. Однако вскоре его начали и в других странах мира: Италии, Германии, Швейцарии, а также в крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других.

Причем, у праздника есть еще несколько основных дат. Так, торжества проходят 7 июля. Предположительно, именно в этот день шоколад завезли в Европу. В этом же месяце, 28 июля, в США отмечается День молочного шоколада, а 13 сентября празднуют Международный день шоколада.

Всемирный день шоколада – 2023: кто изобрел шоколад

Родиной шоколада считается Мексика. Еще древние племена Майя растирали плоды какао, получая напиток под называнием xocolatl. Считалось, что он придает сил и выносливости.

Испанцам, прибывшим на континент в XIV веке, настолько понравился вкус лакомства, что они окрестили его черным золотом. Возвращаясь на родину, они увезли с собой и рецепт напитка. Так он оказался в Европе. Европейцы стали добавлять в него сахар, чтобы смягчить горечь. В таком виде напиток завоевал популярность сначала у правящей верхушки, а затем и среди простого народа.

Однако знакомый нам сегодня твердый шоколад появился лишь в XIX веке. Первый шаг на этом пути сделал голландский химик Конрад ван Хаутен. Ему удалось из какао-бобов получить два продукта: порошок какао и жирное какао-масло. Позднее англичанин Джозеф Фрай смешал какао-масло с тертым какао и получил шоколадную пасту, которая потом затвердевала и сохраняла форму.

Еще через несколько лет швейцарец Дэниел Питер добавил в эту смесь сухое молоко — так появился молочный шоколад.

В Россию шоколад попал при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе.

Всемирный день шоколада – 2023: как отмечают в разных странах

В День шоколада в разных странах проходит много самых разных мероприятий в честь торжества. Это фестивали, мастер-классы по изготовлению шоколада, а также выставки шоколадных картин и скульптур.

Особенно интересно побывать в этот день в кондитерских и фабриках, изготавливающих шоколад. Именно здесь всем желающим рассказывают, как и из чего готовится шоколад, и показывают процесс его производства. Такие экскурсии проводятся на самой родине праздника — во Франции и других странах.

В России праздничные мероприятия проходят в музея шоколада в Москве на территории знаменитого «Кондитерского концерна Бабаевский». Подобные музеи есть в Санкт-Петербурге и в Покрове Владимирской области. Ежегодно, 11 июля, там устраивают ярмарки, всевозможные конкурсы и дегустации. Кроме того, любой желающий может сам стать шоколатье и изобрести свой рецепт шоколада.

Всемирный день шоколада – 2023: интересные факты

Сегодня существует несколько сортов шоколада. Его польза — в какао-бобах. Больше всего — свыше 60% — их содержится в темном шоколаде, поэтому он считается самым полезным для здоровья. Белый же и молочный шоколад стоит воспринимать исключительно как лакомство.

Также можно встретить еще один сорт шоколада — розовый. О его открытии несколько лет назад объявили швейцарские технологи. От других сортов он отличается розоватым цветом и фруктовый вкусом. Еще можно встретить зеленый шоколад. Такой цвет получается за счет добавления японского зеленого чая маття.

При этом, по мнению стоматологов, шоколад менее опасен для зубов, чем другие сладости. Масло какао обволакивает зубы тонкой пленкой и препятствует разрушению эмали.

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