«Вкусно — и точка» прокомментировала сообщения об отмене бесплатных обедов для работников

С 2023 года для сотрудников охраны и клининга (внешние подрядчики) сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» согласовано в договоре предоставление скидки в размере 90% на некоторую продукцию. Об этом пресс-служба компании рассказала «Известиям» 10 июля.

Ранее в этот день в Telegram-каналах появилась информация, что сеть перестанет бесплатно кормить часть работников в целях оптимизации затрат.

«Ранее предоставление бесплатных обедов для сотрудников охранных организаций и клининга не было зафиксировано в договорах с подрядчиками. С этого года мы согласовали в договоре предоставление скидки в размере 90% на определенный список продукции, которой они могут воспользоваться на регулярной основе», — объяснили «Известиям» во «Вкусно — и точке».

Ранее, 19 июня, эта сеть ресторанов сообщила о повышении цен на ряд позиций, представленных только в меню кафе. Такие изменения связали с ростом себестоимости продукции. При этом там подчеркнули, что проблем с логистикой в предприятиях нет.