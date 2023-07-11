Даниил Фомин после ЦСКА

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CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО
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В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками
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Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО
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Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии
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Столтенберг сообщил о готовности Швеции способствовать вступлению Турции в ЕС
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Daily Mail написала о нарушении Байденом этикета на встрече с Карлом III
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