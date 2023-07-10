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«Известия» показали тренировку капибар в Москвариуме

«Известия» в День капибары показали тренировку капибар в Москвариуме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В День капибары, который ежегодно отмечается 10 июля, посетителям Центра океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ показали, как живут эти животные и провели небольшую тренировку с ними. Мероприятие посетил корреспондент «Известий».

Сотрудница Москвариума рассказала, что капибары, будучи самыми крупными грызунами в мире, могут достигать до 60 кг по весу. На втором месте после них располагаются только бобры, вес которых может составлять максимум 30 кг.

«Здесь у нас живут две капибары — это мальчик и девочка. Мальчика зовут Санчо, а девочку — Лючия. Они уже год в Москвариуме. Мальчику — два года, а девочка — чуть помладше, еще подросток, малышка», — поделилась специалист.

Периодически с животными проводит занятия кипер: получив любимое лакомство, они с интересом выполняют несложные задания сотрудника, двигаясь за кипером в нужном направлении.

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Ранее, 28 июня, в Московском зоопарке родились три детеныша капибары. Сообщалось, что это потомство стало вторым для капибар Кузьмы и Малой. В прошлом году один из их детенышей был отправлен в Екатеринбург.

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