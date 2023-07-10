Нейропсихолог рассказала о правильном отдыхе на работе

В рабочее время есть два фактора, которые замедляют активность мозга: долгое пребывание в сидячем положении и стресс. Нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала в понедельник, 10 июля, как действовать, чтобы улучшить самочувствие и продуктивность.

«Чтобы активизироваться, нужно пройтись. Например, поприседать, сделать какие-то упражнения, прогуляться по офису или выйти на улицу на пять минут. Второй показатель — стресс-фактор: когда человек переутомлен, сильно нервничает, сроки поджимают», — пояснила эксперт в беседе с «Абзацем».

Она уточнила, что в этом случает нужна релаксация. Можно посмотреть видео с природой, животными, птицами, смешные ролики на эту тему. Это будет успокаивать нервную систему. Также помогут прослушивание музыки, например, классической, и медитации.

Раз в три часа пятиминутного отдыха будет достаточно. Также обязательно должен быть обеденный перерыв. При этом Наумова отметила, что слишком частые и регулярные паузы отвлекают от рабочей деятельности.

Она рекомендовала тем, у кого истощена нервная система, и в какой-то момент на работе их клонит в сон, прерваться на кратковременный сон.

По словам специалиста, чтобы чувствовать себя бодрее, можно начать закаляться — делать растирания холодным полотенцем и принимать контрастный душ или ходить утром по росе.

Ранее, 30 июня, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, рассказала «Известиям», как правильно передать дела коллегам и как максимально отдохнуть за время отпуска.

Специалист отметила, что в первую очередь, чтобы максимально ограничить свое включение в рабочие вопросы во время отдыха, нужно закрыть все задачи, а также грамотно передать коллегам дела, которые невозможно завершить до отпуска. Можно создать отдельный документ со списком всех дел, их статусом, а также конкретной задачей, которую нужно выполнить по каждому пункту. В передаче дел важно отразить имена коллег, партнеров или клиентов, с кем вы взаимодействовали по этим задачам. Для экстренных ситуаций можно оставить контакт, по которому с вами можно связаться.