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Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в Махачкале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В понедельник, 10 июля, в Махачкале открыли памятник Герою России, сотруднику правоохранительных органов Магомеду Нурбагандову, который в 2016 году перед расправой над ним четырех вооруженных боевиков, обратился к коллегам с призывом «Работайте, братья!».

Нурбагандов был убит в лесу во время отдыха с друзьями недалеко от села Сергокала. Один из боевиков направил пистолет на полицейского и потребовал от него сделать видеообращение, в котором он должен был призвать своих близких уйти из правоохранительных органов.

Вместо этого Нурбагандов сказал: «Работайте, братья», — после чего был застрелен.

Памятник герою установлили в сквере на улице Абубакарова. Церемония открытия монумента была приурочена к седьмой годовщине со дня подвига Нурбагандова.

«Ровно семь лет назад в наш дом стукнуло это горе, и с этого дня прошло семь лет. Но должен сказать, что для нашей семьи было огромной опорой то, что вы рядом всегда. Рядом с нами правительство, МВД, Росгвардия, народ», — сказал на мероприятии отец героя.

На церемонии присутствовал глава Дагестана Сергей Меликов, который назвал Нурбагандова человеком неисчерпаемой внутренней силы, ставшим символом борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«Пусть памятник, который мы открываем сегодня, станет не только символом мужества, твердости духа и преданности Родине, но и призывом к каждому из нас достойно выполнять свой служебный долг <…> Работаем, брат!» — сказал глава региона.

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Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России.

В октябре 2017 года Артур Бекболатов, который участвовал в жестокой расправе над Нурбагандовым, был приговорен к 24 годам колонии строгого режима. В 2018 году Верховный суд ужесточил приговор Бекболатову. Ему было назначено наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии строгого режима.

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