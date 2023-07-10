Около 9 тыс. человек побывали на театральном фестивале в Ясной Поляне

В Тульской области в Ясной Поляне прошел VII театральный фестиваль «Толстой». В этом году его посетили около 9 тыс. человек. Темой этого года стал роман «Анна Каренина».

По словам директора музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, которые приводит «ТСН24», в этом романе автор рассказал историю своей семейной жизни в линии Константина Левина. На фестивале чествовали роман, в котором наиболее полно раскрылась семейная жизнь писателя.

В рамках фестивали лекции читали писатель Павел Басинский, литературовед Дарья Еремеева, научный сотрудник яснополянского музея Галина Федосеева, балетный критик Лейла Гучмазова. Состоялось в общей сложности более 50 мероприятий, включая балет Большого театра «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера и кинопрограмму, которую составили арт-директор проекта «Время кино» Иван Толстой и куратор проекта «Кино в Октаве» Слава Шутов.

Ранее, 9 июня, россияне назвали классиков, которыми они гордятся больше всего. Об этом 9 июня сообщил сервис цифровых книг «Литрес». Больше всего они гордятся Александром Пушкиным. На втором месте оказался Михаил Булгаков, на третьем — Федор Достоевский. Замыкают первую пятерку Антон Чехов и Лев Толстой.