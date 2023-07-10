Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Политика
Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе
Мир
Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз
Экономика
Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
Мир
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран
Мир
ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США
Мир
В США допустили сильнейший с 2008 года финансовый кризис

Около 9 тыс. человек побывали на театральном фестивале в Ясной Поляне

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области в Ясной Поляне прошел VII театральный фестиваль «Толстой». В этом году его посетили около 9 тыс. человек. Темой этого года стал роман «Анна Каренина».

По словам директора музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, которые приводит «ТСН24», в этом романе автор рассказал историю своей семейной жизни в линии Константина Левина. На фестивале чествовали роман, в котором наиболее полно раскрылась семейная жизнь писателя.

В рамках фестивали лекции читали писатель Павел Басинский, литературовед Дарья Еремеева, научный сотрудник яснополянского музея Галина Федосеева, балетный критик Лейла Гучмазова. Состоялось в общей сложности более 50 мероприятий, включая балет Большого театра «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера и кинопрограмму, которую составили арт-директор проекта «Время кино» Иван Толстой и куратор проекта «Кино в Октаве» Слава Шутов.

Ранее, 9 июня, россияне назвали классиков, которыми они гордятся больше всего. Об этом 9 июня сообщил сервис цифровых книг «Литрес». Больше всего они гордятся Александром Пушкиным. На втором месте оказался Михаил Булгаков, на третьем — Федор Достоевский. Замыкают первую пятерку Антон Чехов и Лев Толстой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023